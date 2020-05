De vijfde verjaardag van het Street Art Festival ‘The Crystal Ship’ in Oostende is dan wel uitgesteld, vandaag was de Belgische artiest Eres toch aan het werk vlakbij het AZ Damiaan.

Eres maakte een reuzengrote muurschildering als eerbetoon aan de zorgverleners in het ziekenhuis, die zich onvermoeid inzetten in deze crisis. The Crystal Ship is één van de grootste internationale kunstenfestivals met tienduizenden

bezoekers en ook de aanloop naar het toeristische seizoen.

Nog voor de zomer worden drie grote schilderingen in Oostende uitgevoerd en ook nog een heel bijzonder project in de kerstperiode. De artiesten zitten vandaag werkloos thuis.