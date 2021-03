Kunstacademies slaken noodkreet na coronamaatregelen

Door de nieuwe coronamaatregelen voelen leerlingen en leerkrachten van kunstacademie AHA! in Harelbeke zich opnieuw vergeten door de regering. Daarom trok de directeur naar minister Weyts om, op een originele manier, de bezorgdheden van het deeltijds kunstonderwijs te bespreken.

De nieuwe maatregelen hakken er opnieuw erg in bij het deeltijds kunstonderwijs. De leerlingen missen opnieuw lessen. De leerkrachten proberen online wel opdrachten te geven, maar dat kan fysieke lessen niet vervangen. Door de onzekerheid wachten leerlingen ook met zich opnieuw in te schrijven. Al 55 leerlingen haakten af in de kunstacademie van Harelbeke. Dat betekent ook dat er minder lesuren zijn en dat er waarschijnlijk een leerkracht zal moeten ontslagen worden.

De leerlingen en leerkrachten van de kunstacademie AHA! In Harelbeke voelen zich vergeten door het ministerie van Onderwijs. Daarom besloot de directeur om de krachten te bundelen en een ‘artist book’ te maken, waarin iedereen op een creatieve manier hun mening kon geven.

Stroef overleg met minister

Met dat boek, getiteld Battlefields, trok directeur Van Gheluwe naar minister van Onderwijs Weyts in Brussel, met de vraag om het deeltijds kunstonderwijs niet te vergeten en om een compensatie te bespreken. Het gesprek met de minister verliep wat stroef, maar toch ziet mevrouw Gheluwe het positief in: "Ik hoop dat hij deze ochtend ons boek ziet liggen als hij wakker wordt, en dat hij ons op die manier niet vergeet."

De kunstacademies hopen dat ze na de paasvakantie samen met de middelbare scholen kunnen openen. Dat is althans het plan, maar alles hangt af van de cijfers.

