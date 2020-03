Kunst speelt belangrijke rol op nieuwe pediatrie

Er is twee jaar gebouwd aan een nieuwe kinderafdeling in het AZ Sint-Jan, die vooral een huiselijke sfeer moet uitademen. De kunstwerken van Jeremiah Persyn moeten daarbij helpen.

Een eenhoorn met een gebroken hoorn, een draak met kwaaltjes of een teddybeer die gewond is. Op de kinderafdeling van het AZ Sint-Jan moeten kinderen zich kunnen identificeren met de fabelachtige figuren op de kunstwerken van Bruggeling Jeremiah Persyn.

Diensthoofd Kate Sauer: “Hij is hier vier weken bezig geweest om onze pediatrie volledig te decoreren. Bedoeling is dat zowel kleine als oudere kinderen, pubers, adolescenten, tieners en ouders zich hier thuis voelen. Als een kind voor de tiende keer in de wachtzaal zit dan moet het nog altijd nieuwe dingen ontdekken.”

Het AZ Sint-Jan mikt ook op pijnarme zorg voor de kinderen. Zo zet het ziekenhuis in op positieve communicatie en zijn er behandelingen met lachgas, hypnose of een virtuele bril.