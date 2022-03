Kulak houdt 24 uren tegen kanker

Centraal staat de zesurenloop, die brengt het meeste geld in het laatje dat naar het Leuven Kankerinstituut gaat. Het is de eerste grote activiteit in twee jaar tijd. Aan de loop rond en door de gebouwen doen zo'n 260 studenten en medewerkers mee. Eén rondje is 600 meter, maar het parcours is pittig.

Maar de bijzondere challenges voor professoren en medewerkers zijn wel behouden. Gelukkig kan professor Muylaert eerst lopen voor hij vanavond gefermenteerde Zweedse vis naar binnen werkt.

(lees verder onder de foto)

"We zullen dat buiten moeten doen, want de geur is heel intens. Aan wat doet het denken? Ammoniak, rotte eieren. Ik zeg altijd dat ik alles eet en nu zullen we vanavond zien of dat effectief het geval is", aldus Koen Muylaert, professor biologie.