De Kulak 24UUR tegen kanker heeft 30.000 euro opgebracht. Dubbel zoveel als vorig jaar, maar dat was een online editie.

Centraal stond de zesurenloop, die brengt traditioneel het meeste geld in het laatje voor het Leuven Kankerinstituut. Het was de eerste grote activiteit in twee jaar tijd. Aan de loop rond en door de gebouwen deden zo'n 260 studenten en medewerkers mee.

"Dat we dit jaar een recordbedrag kunnen schenken, laat niemand onberoerd, we zijn dan ook fier," zegt vicerector Piet Desmet.