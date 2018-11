KSV Deerlijk blijft grootste West-Vlaamse wielerclub bij de jeugd

De afgelopen drie jaar steeg het aantal jeugdrenners bij KSV Deerlijk van 120 naar 170. Daarmee blijven ze de grootste West-Vlaamse wielerclub bij de jeugd. De komende drie jaar zal de naam van de club wijzigen van Meubelen Gaverzicht - Glascentra CT naar Gaverzicht - Be Okay.

Ook met de andere sponsors bouwcoördinatiefirma Your Home, IT bedrijf Conxion, Dakwerken Del’haye, Vishandel Dubrul, EFC expo floorcoverings, Rijwielen Vermeeren en Garage Teirlynck werd een overeenkomst afgesloten. Daardoor is het voortbestaan van het team verzekerd voor de komende drie jaar en kan op een structurele manier verder gewerkt worden.

Nieuwe outfits

De renners krijgen ook andere outfits, het blauw-wit wordt aangepast naar blauw-rood en wit (roze voor de dames). KSV Deerlijk is een begrip in het wielrennen, profs Sep Vanmarcke en Julien Vermote doorliepen de jeugdrangen. Gaverzicht is al 18 jaar de hoofdsponsor van de club.