KSA'ers vertrokken voor 100 km aan Joepie-plezier en veel blaren

De KSA'ers krijgen een blinde kaart waarmee ze in Ieper aan hun Joepietocht beginnen. Bij een volgende controlepost wijzigt de tochttecnhiek. Zo leggen ze in vier dagen 100 kilometer af. In totaal zijn er elf vertreklocaties in Vlaanderen.

"Veel blaren en pijn"

In totaal zijn ze met 3200 waarvan 1200 West- Vlaamse jongeren. De laatste Joepie is intussen, door corona, vier jaar geleden. Het is een succesvol concept waar ze niet veel aan sleutelen.

Al verwachten de deelnemers allemaal iets anders. Van "veel blaren en pijn" tot "veel plezier maken".

Bij de West-Vlaamse KSA-groepen stapt ook het Zeepreventorium mee, een revalidatiecentrum voor kinderen tot achttien jaar.