KSA Tielt kan last minute kampplaats boeken. Geen Durbuy, wel Loppem

KSA Tielt zou vandaag naar Durbuy vertrekken en kon in nauwelijks enkele uren tijd nog net een nieuwe kampplaats vastleggen in het domein Merkenveld in Loppem. Maar intussen is het ook daar volzet. De komende tien dagen verblijven 71 leden daar dus. Het is natuurlijk niet hetzelfde als Durbuy in de Ardennen, maar alles is nu beter dan helemaal geen kamp.

Hoofdleider Michiel Dejagere: "Eigenlijk zijn we heel blij dat we snel toegezegd hebben, want er zijn veel groepen hopeloos op zoek naar weides."

Landbouwers

De Boerenbond roept intussen haar leden op om weides, stallen en loodsen open te stellen als kampplaats. Omdat veel kampplaatsen in de Ardennen en Limburg niet snel genoeg weer beschikbaar zullen zijn.