KSA Kuurne hervat als eerste activiteiten

Jeugdbewegingen mogen pas vanaf 8 juni en onder bepaalde voorwaarden weer activiteiten organiseren voor hun leden. Maar dat is buiten Kuurne gerekend, waar KSA vandaag alweer actief is, weliswaar op een veilige manier.

De jonge leden van KSA in Kuurne wrijven zich in de handen, want ze kunnen eindelijk weer naar de jeugdbeweging. Strikt genomen mag dat pas vanaf 8 juni, maar de Kurenaars kregen uitzonderlijk toestemming van de burgemeester. De jeugdbeweging moet zich wel aan dezelfde regels houden als de sportclubs. Dat wil zeggen tijdens het spelen anderhalve meter afstand houden en dat met groepen van maximaal twintig personen.

Burgemeester Francis Benoit ziet geen graten in het plan. "Als je met twintig mag sporten, de volleybal traint hier ook al met de kleintjes, ook met spelletjes en dergelijke, vooral in beweging. Het zijn jeugdbewegingen, dus bewegen is ook sporten en voor mij kan dit zeker en ik ben heel blij dat we het gedaan hebben."