KSA Chiro Poelkapelle kan niet op kamp

Het is erg rustig aan het lokaal van de KSA Chiro Poelkapelle, te rustig. Morgen zouden de jongsten op kamp vertrekken naar Limburg. Maar de 100 kinderen, verdeeld in twee bubbels, moeten noodgedwongen hun koffers terug leegmaken. Een leider testte positief op het coronavirus. De oudsten, ook een groep van 100, zouden zondag vertrekken, maar ook zij blijven thuis.

Even verderop in het asielcentrum moet de burgemeester minder drastisch ingrijpen. Drie bewoners die bij het zwaar getroffen Westvlees werken zijn besmet en in isolatie geplaatst, negen anderen zitten in quarantaine. De politie komt vanmiddag controleren of de mensen binnen zijn. De directrice is opgelucht omdat ze net een volledige lockdown kon voorkomen. e drie delen hier een kamer met anderen, maar doordat ze al om halfvijf 's ochtends naar Westvlees vertrekken kreeg het virus geen vrij spel.