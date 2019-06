Kruisekenaar fietst van Noordkaap naar Zuid-Spanje

Een Kruisekenaar is bezig aan de langste fietswedstrijd van Europa: van de Noordkaap tot in het Spaanse Tarifa. Tim Naert is op dit ogenblik in Tallin.

De bijzondere race is vorige week van start gegaan rond middernacht in de nacht van woensdag op donderdag, in het licht van de middernachtzon in Noordkaap. Dat is in het noorden van Noorwegen. Ze zijn nu op weg voor een afstand van 7368 kilometer, en 80.000 hoogtemeters.

Alles zelf regelen

Deelnemers kennen alleen het parcours, slaapplaats en eten moeten ze zelf zoeken. Naert is op dit ogenblik nog zesde, maar hij zal straks wat vertraging oplopen omdat hij op zoek moet naar een nieuw triatlonstuur. Geen overbodige luxe, want in de lange ritten moeten de renners af en toe eens van positie op het stuur kunnen wisselen.

Normaal gezien komt Naert over een kleine maand aan in Spanje. Zijn positie in de race is live te volgen via gps-trackers.