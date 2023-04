Krottegemnaars stemmen voor een groene, gezellige buurt

De inwoners van Krottegem, een wijk in Roeselare, konden via de Burgerbegroting Krottegem stemmen en meebeslissen waar de wijk moest op inzetten. De bewoners kregen de kans om 200.000 euro te besteden aan projecten. Het resulaat: een groene en gezellige buurt.

In september 2022 werd de burgerbegroting in Krottegem opgestart. Met een budget van 200.000 euro kunnen Krottegemnaren kiezen welk project ze willen realiseren in de buurt. Het budget kan besteedt worden aan projecten binnen de thema's groen, ontmoeting en verbinding. Alle Krottegemnaars kregen de kans om ideeën in te dienen om hun buurt beter, groener én gezelliger te maken.

Naast het traject met volwassenen (160.000 euro), werden aparte trajecten voorzien met en voor kinderen (20.000 euro) en jongeren (20.000 euro). Bovendien werden er onder begeleiding van de maatschappelijke opbouwwerkers van Saamo en FMDO (Federatie van Mondiale en Democratische Organisaties) verschillende, ook soms moeilijker bereikbare, doelgroepen aangesproken. De afgelopen weken konden de volwassenen uit een 30-tal projecten op hun favorieten stemmen.

Groen en gezellig

Daarbij zal er nu ingezet worden op de veertien gekozen projecten. De focus ligt duidelijk op een groene en gezellige wijk. Volgende projecten die meer groen injecteren in de buurt, werden gesmaakt: groene straten waarbij straat per straat gekeken wordt welke vergroening mogelijk is, het creëren van een bijenlint waarbij groenzones ingezaaid worden met inheemse planten en bloemen en als nectarbuffet dient voor de bijtjes, bloembollen in de Bataviastraat, het aanplanten van signaalbomen, een serre voor de moestuin in ‘t Elsenhof en het installeren van een 15-tal kruidenbakken voor op de stoep.

Verder moeten volgende projecten bijdragen aan extra gezelligheid in Krottegem en mogelijkheden creëren waarbij de inwoners elkaar ontmoeten: een maandelijkse markt moet van de O.L.V-Markt het kloppende hart van de buurt maken. Krottegem wordt ook opgevrolijkt door meer kleur te geven aan bijvoorbeeld nutskastjes en in de wintermaanden wordt de wijk gezelliger gemaakt dankzij de groepsaankoop van sfeerlichtjes. Het project Kraaknette Ardooisesteenweg wil iedereen dan weer overtuigen van het belang van een propere omgeving.

De aankoop van enkele tenten die door wijkverenigingen gehuurd kunnen worden maakt het makkelijker maken om het jaar door iets te organiseren, de picknickbank in de voortuin van Pas Par Toe, een organisatie voor volwassenen met een beperking, wil ontmoeting stimuleren en door extra te bewegwijzeren moet iedereen de weg vinden naar de speelinfrastructuur in Krottegem. Tot slot werden ook de bekende kippetjes niet vergeten, want ook burgerproject Kippegem krijgt nieuw materiaal.

Kinderen en jongeren

Ook kinderen en jongeren hadden een inbreng. Samen met verschillende partners uit het brede jeugdwerk, werden projecten opgestart. Tijdens verschillende klassessies beslisten leerlingen uit het 5de leerjaar van zowel De Mozaïek, De Plataan als de Spanjeschool waaraan hun 20.000 euro kon gespendeerd worden. Gezamenlijk kozen ze voor een verhoogd speelboomplatform. Ook werd er gestemd op onder meer het planten van (klim-)bomen, basketbalringen, het ontwerpen van banners rond verkeersveiligheid en afval, de organisatie van een workshop fluohesjes pimpen, enzovoort.

Jongeren gingen dan weer met polaroids op stap in de wijk en brachten zo in beeld wat ze goed vinden, maar ook wat beter kan. Op basis van die bevindingen, werden een aantal projecten geformuleerd door de jongeren.

Alle gestemde projecten worden het komende jaar opgestart.