Kroongetuige aan het woord in assisenzaak Mikey Peeters

Vanmorgen verklaarde de onderzoeksrechter dat er alles aan gedaan is om de dader die naar Tsjetjenië vluchtte, hier te berechten. Uiteindelijk is dat niet gelukt en wordt hij bij verstek berecht.

Op het proces is dus maar één beschuldigde aanwezig. Na zijn arrestatie werd hij verschillende keren vrijgelaten onder voorwaarden maar hij schond die telkens weer. Zo had hij een verkeersongval terwijl hij gedronken had en hij knipte ook zijn enkelband door.

De kroongetuige op het proces is de vriendin die die avond op stap was met Mikey Peeters en zag hoe hij eerst in een gevecht verzeild raakte met de aanwezige beschuldigde en daarna werd neergestoken door zijn vriend.

Opvallend: Verschillende mensen die de twee beschuldigden tijdens het uitgaan eerder die avond tegenkwamen, beschrijven de dader als een sympathieke, vriendelijk man. Het was vooral de medebeschuldigde die eerder op de avond mensen lastig viel en agressief uit de hoek kwam.

BEKIJK OOK