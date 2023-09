Kritiek op vele werken rond Bulskamp

De inwoners en handelaars in Bulskamp, bij Veurne, zijn niet te spreken over de vele werken die hun dorp van de buitenwereld afsnijden. Bulskamp is niet alleen moeilijk bereikbaar, het is nog veel lastiger om er weg te geraken, zeggen ze.

Auto’s moeten kilometerslang omrijden en doorgaand verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd. En dat voelen de handelaars.

Maar volgens de stad Veurne is de huidige omleiding het enige alternatief voor een veilige verkeerscirculatie. Burgemeester Peter Roose: “Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid. Ik zou het niet graag op mijn geweten hebben dat we om 2 minuten sneller in Veurne te zijn, dat we geconfronteerd worden met iemand die met de fiets in de gracht belandt en verongelukt.”

Alle werken moeten normaal voor de zomer van volgend jaar beëindigd zijn.