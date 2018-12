Kritiek op toekenning concessie voor nieuwe ferrylijn

Volgens de BBC is er in Groot-Brittannië kritiek te horen op de toekenning van de concessie voor de nieuwe ferrylijn tussen Ramsgate en Oostende.

Die zal uitgebaat worden door Seaborne Freight, maar uit verschillende hoeken, waaronder de krant The Guardian en enkele Britse oppositieleden, heeft de rederij geen ervaring met die activiteiten en heeft ze zelfs nog geen schepen om in te zetten. Toch kende de Britse regering de rederij een contract ter waarde van bijna 14 miljoen Britse Pond toe.

Brexit

Met die toekenning wil Groot-Brittannië eventuele problemen met het vrachtvervoer op het Kanaal voor zijn, mocht de haven van Dover oververzadigd geraken na een no-deal Brexit. Overigens hebben ook twee andere rederijen een contract in de wacht gesleept.

Seaborne zelf zegt klaar te zullen zijn voor 29 maart, de dag waarop het land de Europese Unie zal verlaten. Het bedrijf is van plan om twee schepen in te zetten. Tegen het einde van de zomer zouden dat er vier moeten zijn.

Tommelein reageert

De nieuwe burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld) wil de nodige garanties van Groot-Brittannië en rederij Seaborne Freight rond de realisatie van een nieuwe ferrylijn naar Oostende. "Het is duidelijk dat de Britse regering toch wel plannen heeft om het aantal ferryverbindingen naar het vasteland te verhogen en dat Oostende daar in beeld komt als mogelijk haven", zegt Tommelein. "Wij weten dat en staan daar positief tegenover, alle coalitiepartijen trouwens. We werken constructief mee. Maar we willen duidelijke garanties op het economische vlak, op het financiële vlak maar ook rond veiligheid."

Het is niet om dat de Britse overheid geld uittrekt voor meer ferryverbindingen, dat het dossier nu rond is met Oostende. Ook de problematiek met transmigraten speelt mee, en ook daar moeten maatregelen genomen worden. "Het is duidelijk dat er ook afspraken zullen moeten gemaakt worden met de fed

erale regering en de politiediensten", zegt Tommelein. "Ik wil alleszins niet dat onze stad overspoeld wordt met transmigranten die van hieruit proberen in Groot-Brittannië te geraken." Tommelein benadrukt dat er contacten zijn maar dat er nog niets getekend is.