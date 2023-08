Kritiek op grote zone 30 in Roeselare

Roeselare voert vanaf morgenvroeg in het stadscentrum één grote zone 30 in. De zone 30 moet zorgen voor veiliger verkeer en dan vooral voor fietsers en voetgangers, maar voor oppositiepartij N-VA is dit een stap te ver.

Tussen 6 en 7 uur worden morgenochtend 84 verkeersborden zichtbaar die de grote zone 30 aankondigen. Vanaf dat moment mag je in zowat het ganse centrum van Roeselare niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. Het moet voor veiliger verkeer zorgen, vooral voor fietsers en voetgangers. Volgens oppositiepartij N-VA is het een ondoordachte beslissing en bovendien is de zone ook te groot.

"Kies voor dynamische borden"

De partij pleit voor dynamische verkeersborden zodat zone 30 enkel overdag geldt of bij evenementen. Schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie reageert verrast op de kritiek: "We hebben voor die zone gekozen voor de duidelijkheid en uniformiteit. De grote zone 30 is bovendien een algemene tendens in centrumsteden." De 84 statische borden vervangen door digitale varianten zou volgens de stad budgettair niet haalbaar zijn.

Volgens Roeselare is het logisch dat bestuurders even de tijd zullen nodig hebben om te wennen aan de nieuwe maximumsnelheid. Daarom zal het nog niet meteen boetes uitschrijven. Bij controles geeft de politie voorlopig een waarschuwing.