Kritiek op groepsaankopen

Al 42.000 gezinnen hebben zich ingeschreven voor de groepsaankoop voor groene stroom en gas in West-Vlaanderen. Maar het Vlaams Belang uit kritiek op de groepsaankoop. Eerder schrapte de provincie Antwerpen al z’n groepsaankoop.

En volgens de oppositiepartij mist de campagne ook in onze provincie zijn doel. De provincie Antwerpen heeft beslist om haar groepsaankoop te schrappen omdat ze niet altijd een garantie biedt op de goedkoopste prijs. Daarom stelt het Vlaams Belang het nut van zo’n campagne ook bij ons in vraag.

Wouter Vermeersch, Vlaams Belang: "Het is geen garantie voor de laagste prijs, je krijgt misleidende info en je bereikt niet de belangrijkste doelgroep, namelijk de slapende consumenten. Deze groepsaankopen stellen de belangen van de West-Vlaamse consumenten niet voorop. Nochtans is het verdedigen van die consumenten wel onze taak. "

Tussen 20 en 40 miljoen euro bespaard

Gedeputeerde voor milieu Jurgen Vanlerberghe begrijpt de kritiek niet. De groepsaankoop vindt al voor de achtste keer plaats en ook nu hebben er al meer dan 42.000 gezinnen zich ingeschreven. Jurgen Vanlerberhge Gedeputeerde voor milieu, sp.a: "Die hebben er voor gezorgd dat in het verleden al 100.000 unieke, West-Vlaamse gezinnen van energieleverancier zijn overgestapt. Op die manier hebben ze tussen de 20 en 40 miljoen euro bespaard. Ze zijn overgestapt naar groene energie. Daar kritiek op leveren op een dag dat in Brussel 35.000 jongeren protesteren tegen het feit dat we weinig doen om het klimaat te redden vind ik hallucinant."