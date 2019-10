Kritiek op Chinareis van gouverneur en korpschefs

Vorige week maandag vertrok Decaluwé samen met dertien korpschefs, zes burgemeesters en de directeur van de politieschool op tiendaagse reis naar China. De groep bezocht er onder meer het hoofdkwartier van gsm-producent Huawei en pakjesdienst Alibaba. De Staatsveiligheid had dit bezoek nochtans afgeraden. “Wegens spionagegevaar had de Staatsveiligheid gewaarschuwd voor de reis. Maar ze luisterden niet, ze wilden te graag naar China”, zegt een welingelichte bron in Het Nieuwsblad. De persoon blijft liever anoniem.

Er komt ook kritiek uit de hoek van de politievakbonden. De reis kostte per persoon tussen de 2.500 en 5.000 euro. “Voor die peperdure reisjes hebben de korpschefs wel geld. Voor een deftige politiewerking niet”, vertelt Florent Platteeuw, provinciaal voorzitter van politievakbond VSOA.

"Deel uit eigen zak betaald"

Gouverneur Carl Decaluwé reageert verbaasd. “De Staatsveiligheid heeft me gecontacteerd en heeft ons gebrieft, dat klopt. Twee mannen zijn komen uitleggen waarop we moesten letten. Maar ze hebben me nooit gezegd dat ik de reis, die ik maandenlang met allerlei diensten doorgesproken heb, niet mocht organiseren. Als ze dat toch vinden, moeten ze dat duidelijker zeggen.” Decaluwé stoort zich ook aan de kritiek van de politievakbond. “Sommige korpschefs hebben een deel uit eigen zak betaald. We hebben daar veel bijgeleerd”, klinkt het.

Een ploeg van Focus-WTV reisde voor een stuk mee naar China.

