Kris Demeyere legt ambt opzij als eerste schepen na onderzoek belangenvermenging

Kris Demeyere heeft zijn ambt van eerste schepen in Knokke-Heist neergelegd. Dat laat hij weten in een open brief. Zijn beslissing komt er wellicht na een onderzoek van het parket rond een vastgoedtransactie.

"Vandaag heb ik, na rijp beraad, mijn ambt van eerste schepen neergelegd", begint Kris Demeyere zijn open brief. "Ik neem ontslag als gemeenteraadslid en verlaat Gemeentebelangen (GBL)."

Onderzoek

Het parket van West-Vlaanderen is eerder deze week een opsporingsonderzoek gestart naar een vastgoedtransactie van Demeyere. Hij staat al sinds eind mei op non-actief door mogelijke belangenvermenging.

Als bevoegd schepen had de ex-eerste schepen in naam van de gemeente onderhandeld over de aankoop van een hoeve en bijhorende gronden aan de Heistlaan.

Waterbufferbekken

De gemeente onderhandelde sinds de zomer van 2021 met de toenmalige eigenares om die aan te kopen met als doel er een waterbufferbekken voor de landbouw in te richten. Begin mei 2022 zette het Knokse schepencollege het licht op groen voor die vastgoedtransactie.

Toen de gemeente enkel de gronden aankocht, heeft Demeyere de hoeve en een deel van het akkerland in eigen naam gekocht. In totaal verwierf hij daardoor een terrein van 3.760 vierkante meter.

"Leugens"

Volgens Demeyere worden er leugens verspreid over hem. "Bij aanvang van deze legislatuur lanceerde het college ambitieuze doelstellingen om van Knokke-Heist een gemeente van en voor de toekomst te maken. Onze inwoners stellen met lede ogen vast dat het beleid, inzake ruimtelijke ordening en onderwijs, niet meer wordt gesteund door het voltallig bestuur, integendeel. Ik distantieer mij uitdrukkelijk van die obstructiepolitiek. Ik blijf getrouw aan de originele doelstellingen." (Lees verder onder de foto.)

Hij laat weten dat hij er zich niet zomaar bij neerlegt: "Ik laat mijn naam en faam niet door het slijk halen. Mijn raadslieden hebben daarom juridische procedures opgestart. Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties."

"Ik laat nu met opgeheven hoofd de politiek achter mij. Hopelijk breken ooit weer betere en mooiere tijden aan voor onze geliefde kustgemeente", sluit hij zijn brief af.

Non-actief

Demeyere deed in december vorig jaar al afstand van zijn bevoegdheden rond stedenbouw. Eerder was de schepen in opspraak gekomen voor belangenvermenging. Volgens Audit Vlaanderen was er sprake van belangenvermenging toen de schepen moest oordelen over een vastgoedproject van de familie Hemelaer. Die familie investeerde eerder ook in de autogarage van de schepen.

Kris Demeyere heeft de belangenvermenging altijd ontkend. In mei zette hij een stap opzij in samenspraak met de burgemeester. Nu verzamelt het parket bewijzen rond die vastgoedtransactie.

Op zijn website geeft hij meer tekst en uitleg.