Een vrouw van 19 beweert nu wel dat iemand een verkrachtingsdrugs is haar drankje heeft gedaan, een mix van ketamine en XTC is dat. Ze zakte op het festival in elkaar en moest naar het ziekenhuis. Daar vond men de drugs in haar bloed.

De organisator heeft geen weet van dit geval. En als het vrouw effectief het slachtoffer is van dergelijke praktijken, dan is dat een alleenstaand geval, zegt Jan Mortelmans. Ook de Oostendse politie heeft geen weet van gelijkaardige incidenten.