"Krantenwinkels zijn soms veredelde gokkantoren", strengere regels nodig

Het aantal vergunningen voor dagbladhandelaars om kansspelen aan te bieden neemt sterk toe. Van een 1000-tal in 2012 naar 1683 eind 2020. Intussen spreken we al over 1763 vergunningen, waarvan 200 in West-Vlaanderen. “De toename van het aantal krantenwinkels met kansspelen is een groot probleem,” zegt Melissa Depraetere (Vooruit).

“Casino's en wedkantoren zijn sterk gereguleerd en beperkt in aantal, bij krantenwinkels is dat niet zo. Vaak moeten we vaststellen dat dagbladwinkels veredelde gokkantoren zijn. De krantenwinkel blijkt de plaats bij uitstek waar spelers voor de eerste keer kennismaken met kansspelen.”

Eén van de grootste gebreken is het feit dat krantenwinkels geen EPIS-check moeten doen. Wie op de EPIS-lijst terecht komt, is uitgesloten voor deelname aan kansspelen. Het is een soort zwarte lijst om gokverslavingen af te remmen. Melissa Depraetere vroeg aan minister Van Quickenborne cijfers over deze lijst op. “Jaarlijks worden nog steeds 187.154 mensen uitgesloten omwille van problematisch gokgedrag, hun beroep of schulden. Zij zouden nu wel een krantenwinkel kunnen binnenstappen en zich aan een kansspel wagen."

Melissa Depraetere waarschuwt voor het feit dat het aantal krantenwinkels met kansspelen alleen maar toeneemt en voor het gebrek aan controle op wie daar komt gokken, zeker nu bekend is geraakt dat Bpost 170 krantenwinkels verkoopt aan een groot gokbedrijf. “De zwarte lijst moet gelden voor alle kansspelen en er moet een gokverbod komen voor jongeren onder de 21 jaar”, zegt ze.