Krans voor Ann-Laure Decadt in New York

Twee jaar geleden stierf Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke tijdens een aanslag in New York. Vandaag werd er een krans neergelegd in New York namens de gemeente en haar inwoners.

Het is ondertussen al twee jaar geleden dat Ann-Laure Decadt het leven liet bij een terroristische aanslag in Manhatten in New York. Een 29-jarige man reed met een pick-uptruck in het westen van Manhattan verschillende huizenblokken lang in op fietsers. Daarbij vielen acht doden en elf zwaargewonden, waaronder Ann-Laure en drie andere Belgische slachtoffers.

Stille wake

Tijdens een stille wake in New York werd er op 31 oktober, om 12h Belgische tijd, een bloemenkrans neergelegd ter nagedachtenis van Ann-Laure.