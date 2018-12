Kraanongeval Nieuwpoort: schade na jaar nog niet hersteld

Een jaar na de ramp met een torenkraan in Nieuwpoort is de schade nog altijd niet hersteld. En ook het onderzoek is nog niet helemaal afgerond.

Morgen is het dag op dag 1 jaar geleden dat in Nieuwpoort een torenkraan omwaaide op een appartementsgebouw. De ballastarm met de zware betonblokken kwam op de hoogste verdieping terecht en richtte een enorme ravage aan. Een vrouw van 74 kwam om het leven. Vier andere bewoners raakten gewond.

De schade door het kraanongeval is nu nog altijd te zien. Om alles stabiel en veilig te houden, zijn enkele dringende werken uitgevoerd, maar er is nog niets echt hersteld. Na de kerstvakantie beginnen de herstellingswerken aan de omgeving. En ook de vernielde appartementen zelf zullen uiteindelijk heropgebouwd worden. Het parket van Veurne voert intussen nog steeds een onderzoek uit, maar dat is nu in een laatste fase. Er volgen nog afrondende verhoren. Midden maart moet het onderzoek af zijn.

