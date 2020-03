En dat is bijzonder want bijna vier jaar geleden intussen kwam een torenkraan op de oude zaal terecht waardoor die volledig vernield was. Gelukkig was toen net mooi weer en waren geen leerlingen in de zaal, wel kwam de kraanman om het leven.

De nieuwe turnzaal van Rhizo campus Lifestyle- en sportschool in Kortrijk oogt erg mooi. De school stelt de zaal met officiële turntoestellen ook open voor clubs en heeft voortaan ook een optie gymnastiek in het lessenpakket.

