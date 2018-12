Kraan gekanteld op Rijksweg in Roeselare, weg afgesloten tot morgen

Op de Rijksweg in Roeselare is iets voor negen uur een kraan van 80 ton gekanteld. Ze verspert de twee rijstroken in de richting van Izegem. Er kan geen verkeer meer door.

Op de Rijksweg in de buurt van de nieuwbouw van AZ Delta zijn momenteel grote werken aan de gang. Daarbij wordt ook een kraan gebruikt. Die is tijdens een kleine verplaatsing in een greppel terecht gekomen en is gekanteld.

De kraanman raakte niet gewond, maar de ravage is groot. Het zal dan ook een hele tijd duren voor de weg in de richting van Izegem weer vrij is. Allicht zal de weg afgesloten zijn tot woensdagochtend.

Omleiding

De politie voorziet voor wie van Roeselare richting Izegem rijdt, een omleiding. Omrijden kan via de Sint-Eloois-Winkelsestraat en de Ieperseweg, waar tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt. Vervolgens kan men via de Kwadestraat terug op de Rijksweg geraken.