Koutermolen Harelbeke krijgt wieken terug

In het provinciedomein De Gavers in Harelbeke worden de wieken op de Koutermolen teruggeplaatst.

Dat is een nieuwe stap in de restauratie van de molen, die in maart vorig jaar van start ging. De molen werd bijna volledig gedemonteerd. Aan het molenkot werden een nieuwe trap, balkon, houten draagstructuur, gevelbekleding en dakbekleding aangebracht.

Eerstdaags krijgt het bijhorende teerlingkot een nieuwe dakbekleding en zal de deur vernieuwd worden. Later volgt nog het herstel van het metselwerk. De officiële opening wordt in het voorjaar van 2022 voorzien. De provincie trekt bijna 247.000 euro uit voor de restauratiewerken.