De verdachte van de dubbele moord op een studentenkot in Kortrijk zegt dat hij onschuldig is, schrijft Het Nieuwsblad.

Hij zit al weken in de cel op verdenking van de moord op zijn ex-vriendin en zijn vriend. Speurders gaan er van uit dat het om een passioneel drama gaat, want hij had een kortstondige relatie met de jonge vrouw van 19. Maar nu zegt hij dat hi zelf op een passioneel drama gestoten was en dat hij zich moest verdedigen. De moordverdachte heeft weken niet gepraat tegen de speurders. Maar woensdag doorbrak hij het stilzwijgen. Het gerecht is helemaal niet overtuigd van zijn versie van de feiten.

