Kosmos slopen is één van de twee opties

Het geklasseerde Kosmosgebouw is 10 jaar eigendom van de Vlaamse overheid en staat al tien jaar leeg; “ Verder gaan op dezelfde weg heeft geen zin meer, in de 10 jaar zijn alle pistes echt wel onderzocht geweest. ANB betaalt zelfs al een taks op de leegstaande gebouwen, die dit jaar oploopt tot meer dan 11.000 euro. Een Vlaamse overheidsdienst kan zoiets toch niet langer verantwoorden,” zegt schepen Wieland De Meyer.

Momenteel ligt de bal in het kamp van minister Schauvliege, die als bevoegd minister de sleutel in handen heeft. Maar overleg op het kabinet leverde nog geen engagement op.

Nog twee mogelijkheden

“Er zijn nu nog twee mogelijkheden voor de site: “Ofwel investeert de Vlaamse overheid zelf in het gebouw en wordt het een soort infocentrum of uitkijkpunt. Tweede optie is dat de minister het gebouw laat declasseren, waardoor veel meer mogelijkheden ontstaan op de site. Het gebouw werd in 2004 beschermd, maar is sindsdien een aantal keer uitgebrand en vernield door vandalisme. Er schiet van het beschermde gebouw dan ook nog weinig over. De sentimentele waarde is bij velen groot, maar de bouwkundige waarde is in de loop der jaren grotendeels veranderd in een ruïne. Het gebouw wordt zelfs een gevaar voor de mensen die er komen. Een overheid die gebouwen beschermt maar geen maatregelen neemt om ze te renoveren moet voor zichzelf concluderen dat de bescherming misschien wel achterhaald is. Op dat moment zullen er zeker wel privé-investeerders gevonden worden om de site te ontwikkelen.”

Wieland De Meyer: “Als gemeente zullen we ons blijven engageren om de site en de omgeving te doen leven. Met passende evenementen, een constructieve houding bij nieuwe projecten en een open blik willen we samen met de Vlaamse overheid op zoek naar een snelle en goede oplossing voor deze schandvlek in onze gemeente, in eigendom van de Vlaamse overheid. Zo kan dit echt niet meer verder.”

