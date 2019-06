Kortsluiting in vrachtwagen veroorzaakt brand Houthulst

Rond 2.30 uur dinsdagmorgen heeft een zware uitslaande brand een timmerbedrijf en schrijnwerkerij in Houthulst volledig in de as gelegd.

Het bedrijf dat gelegen is in de Nijverheidsstraat op het industrieterrein stond al in lichterlaaie toen de eerste ploegen van de brandweer van de zone Westhoek aankwamen.

De brandweer van Houthulst, Langemark, Diksmuide en Staden kon de aanpalende gebouwen vrijwaren, het bedrijf zelf was niet meer te redden. De gebinten van de loods begaven het onder de hitte en stortten volledig in. De rookpluim was van ver zichtbaar maar bleek na metingen door de brandweer niet giftig. (lees verder onder de foto)