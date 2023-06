Kortrijkzanen varen Leie af met eerste kano uit vlas

Het duo vertrok zondagmorgen vroeg om 5 uur in Noord-Frankrijk om de Leie af te varen met hun zelfgemaakte kano van vlas. Na negen uur varen aan gemiddeld negen kilometer per uur hielden ze in Kortrijk een korte pauze om even met de pers te praten.

Eerste vlaskano ooit

De vrienden bouwden twee maanden aan de kano in de Budatoren in Kortrijk. Een hele uitdaging, want er was nog nooit een kano in vlascomposiet gemaakt. Eind van de maand vertrekt het duo naar Canada voor een wedstrijd van meer dan 700 kilometer. De vlaskano zal later deel uitmaken van collectie van het Museum Texture in Kortrijk.