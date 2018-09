In Kortrijk kunnen jongeren van 16 en 17 op 14 oktober toch stemmen, en dat via het project STEMMEN 16+.

1.580 jongeren zullen eerstdaags een persoonlijke brief in de bus krijgen. Via een QR-code kunnen ze inloggen op een online platform en hun stem uitbrengen. De stemmen zullen niet meetellen voor de officiële verkiezingsuitslag. Bedoeling is vooral dat de politieke partijen een beeld krijgen van wat leeft bij die groep jongeren. Alle partijen werken er dan ook aan mee.

De resultaten van de stemming worden pas na 14 oktober bekend gemaakt om elke vorm van beïnvloeding te vermijden.

