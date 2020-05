Kortrijkzanen openen Sinksen met veel lawaai

Ook in barre tijden kan Sinksen in Kortrijk kan niet zomaar afgevoerd worden. Sylvie Dhondt heeft dan ook alles uit de kast gehaald om alle buren bijeen te brengen voor een alternatief Sinkensfeestje op straatniveau.

Voldoende afstand

De oproep van Sylvie was een schot in de roos. Om 22h30 kwamen heel wat Kortrijkzanen met potten en pannen en alles wat lawaai maakt, op straat om de opening van de virtuele Sinksenfeesten vanuit hun straat met het nodige lawaai in te zetten. Uiteraard bleef iedereen in z'n eigen straat op voldoende afstand van elkaar.

"Op dit moment zouden we normaal in de stad zitten en een pintje drinken. Maar ja, we moeten met deze tijden leren leven. ik vind daarom het wel leuk dat we zit nog als alternatief hebben in onze buurt", klinkt het bij Kortrijkzaan Kim Delombaerde.