Kortrijkzaan regelt zelf repatriëringsvlucht voor gestrande Belgen op Tenerife

In het Spaanse Tenerife zit een grote groep Belgen, waaronder West-Vlamingen, vast in quarantaine.

Eén van hen is de Kortrijkzaan Jos Buyck. Samen met een landgenoot heeft hij een facebookactie ondernomen om alle gedupeerden te verzamelen. "De meesten zijn mensen van respectabele ouderdom (65 -90) die in België frequent hun arts moeten kunnen raadplegen voor de opvolging van gestarte behandelingen, waaronder kankerpatiënten", schrijft hij in een brief naar Philippe Goffin, de minister van buitenlandse zaken. "Dit baart hen grote zorgen gezien dit nu onderbroken wordt. De verbolgenheid is bijzonder groot omwille van het feit dat wij ons in de steek gelaten voelen door de Belgische overheid". De man verzoekt de minister dan ook dringend het nodige te willen doen om de grote groep vooralsnog terug te halen naar België.

Gegevens bekend, maar geen reactie

Ook Isabelle Cannie uit Harelbeke maakt zich zorgen over de situatie. "Ook mijn ouders maken deel uit van die groep, twee zeventigplussers die zich doodongerust maken in deze uitzichtloze situatie en zich zorgen maken omtrent medicatie die op geraakt en niet te verkrijgen is op Tenerife," vertelt ze. "Ze zijn bang zijn om zelf ziek worden en moeten de tijd zien te doden op een klein appartement. Ik had mijn ouders geregistreerd voor de repatriëringsvluchten die georganiseerd werden en ook hun kennissen hadden dit gedaan. Hun gegevens zijn dus gekend op het consulaat in Tenerife en via travelers online maar desondanks worden zij niet meer gecontacteerd".