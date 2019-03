Kortrijkzaan beste breakdancer van België

Simon Dejaegere maakte indruk op de internationale jury met zijn breakdance-kunsten. Hij deed dat op het podium van de KVS in Brussel, die tot de nok gevuld was met supporters. Met zijn Belgische titel mag Simon eind dit jaar de Belgische kleuren verdedigen op de wereldfinale in het Indiaase Mumbai.

“België op de kaart zetten”

"Waw, ongelooflijk," zegt Simon Dejaegere. "Het is de tweede keer dat ik win. De eerste keer was een verrassing, maar voor deze heb ik echt keihard gewerkt. Dit waren echt de beste b-boys van België! Iedereen ging er keihard voor. Ik wil België op de kaart zetten in Mumbai. Tirock haalde bijna de Final 16 vorig jaar. Ik wil België op dat grote podium. Let's do this!"