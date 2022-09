Kortrijkse Zone 20 breidt uit

Kortrijk breidt de zone 20 in de binnenstad straks uit. In zo'n zone, een woonerf, mogen voetgangers gewoon op de openbare weg wandelen. Dat is onder meer al zo aan de huidige verlaagde Leieboorden.

Het gaat om het historisch hart van de stad, dat in het voorjaar van 2024 woonerf wordt. Ook aan de Leieboorden zal na de heraanleg de snelheidsbeperking gelden. Dat is nu trouwens al zo aan de bestaande verlaagde Leieboorden. Borden tonen dat dit een woonerf is. Met zo'n ingrepen wil de stad de leefbaarheid verhogen.

Axel Weydts, schepen van mobiliteit Kortrijk: "Eigenlijk is daarbij niet veel uitleg nodig. Als je kijkt naar onze huidige woonerven bijvoorbeeld aan de Broeltorens, aan de huidige verlaagde Leieboorden dus, dan zie je dat dat een heel mooie plaats geworden is. Daar zijn niet de auto’s de hoofdgebruikers, maar wel de mensen die daar terrasjes doen, die daar komen wandelen en genieten. Je kiest voor woonerven als je mensen wil centraal stellen in de stad. Je maakt de stad zo veel groener en leefbaarder. Alles verloopt rustiger, meer op maat van de mensen dan op maat van de autobestuurder."