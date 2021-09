Kortrijkse zesdejaars krijgen les over dodehoekgevaar

De stad Kortrijk en de politiezone VLAS slaan de handen in elkaar om in de regio de dodehoekongevallen verder te bestrijden.

Leerlingen uit het zesde leerjaar krijgen de hele week uitleg over de gevaren van de dodehoek. Dat gebeurt op de terreinen van de politie zelf, waar een lijnbus en een vrachtwagen staan opgesteld. In totaal komen 25 klassen uit het zesde leerjaar langs.

Niet uit te sluiten

Hoewel de rijsystemen steeds geavanceerder worden, met camera’s en sensoren, blijft het risico dat een bus- of vrachtwagenchauffeur een fietser, bromfietser of voetganger niet opmerkt bestaan. "Wij maken het dagelijks mee. Weggebruikers schatten het totaal verkeerd in," zegt buschauffeur Wim Van Nieuwenhuyse. "Volledig uitsluiten zal je nooit kunnen. Er wordt veel gedaan om dodehoekongevallen te beperken maar volledig uitsluiten lukt niet."

Elk jaar gebeuren in Vlaanderen zo’n dertig dodehoekongevallen.