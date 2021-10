Kortrijkse wetenschapster wint PhD Cup met DNA-onderzoek voor moorden

Sofie Claerhout (KU Leuven), doctor in de forensische genetica, heeft maandagavond de zesde editie van de Vlaamse PhD Cup gewonnen. Ze wordt bekroond voor haar onderzoek op het mannelijk Y-DNA, waarmee een doorbraak kan worden bereikt in oude moordzaken.

Claerhout wint ook de publieksprijs.

Belangrijk voor doorbraak in moordonderzoeken

De acht finalisten van de Vlaamse PhD Cup kregen maandag in de Handelsbeurs in Gent elk drie minuten de tijd om hun onderzoek voor te stellen. Sofie Claerhout wist de jury te overtuigen met haar onderzoek op het mannelijk Y-chromosoom, het enige stukje DNA dat bijna onveranderd wordt doorgegeven van vader op zoon. Dat laat toe om jarenlang vastgelopen moordzaken toch nog op te lossen via grootschalig verwantschapsonderzoek. Er kan namelijk relatief eenvoudig op zoek worden gaan naar dichte en verre familieleden van de onbekende dader.

Claerhout krijgt dankzij haar overwinning een opleiding ter waarde van 5.000 euro aan de Vlerick Business School en een ticket om een college te geven bij de Universiteit van Vlaanderen. Omdat ze met haar 'CSY'-onderzoek eveneens de publieksprijs binnenhaalt, krijgt ze ook een publicatie over haar onderzoek in Eos Magazine.

FWO-er @SofieClaerhout (@KU_Leuven) gaat ook aan de haal met de gouden micro en wint dus de Vlaamse #phdcup 2021 (@SciMingo) Proficiat! Wat een spannende finale. Ook gefeliciteerd aan alle andere deelnemers met hun fantastische presentaties! pic.twitter.com/NjKCid15tI — FWO (@FWOVlaanderen) October 11, 2021