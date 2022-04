Kortrijkse vrijwilligers nog wekelijks aan het werk in overstromingsgebied Trooz

Een collectief van 200 Kortrijkse vrijwilligers vertrekt nog wekelijks naar het getroffen gebied in en rond Trooz. In juli vorig jaar moesten de inwoners daar hun huis uit door de overstromingen.

Kortrijkzaan Juan Herrero bleef niet bij de pakken zitten. Dankzij contacten die hij in de omgeving van Trooz had, kreeg hij zicht op welke hulp er noodzakelijk en dringend was. Via sociale media deed hij een oproep om vrijwilligers te werven om aan de slag te gaan in het getroffen gebied.



De eerste week boden er zich tien vrijwilligers aan. De groep dikte verder aan tot 200. Ondertussen hebben de vrijwilligers al 230 huizen gestript. Ze zijn al ongeveer 40 weekends aan de slag, maar nog wekelijks trekken ze terug. “We laten de mensen daar niet in de steek, zij zijn onze missie", zegt initiatiefnemer Juan Herrero.