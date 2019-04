Kortrijkse slechtvalken eten eigen eieren op

De situatie van de Kortrijkse slechtvalken is al een tijd te volgen via livestream, maar Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen noemt het dit jaar letterlijk 'zorgwekkend': "Voor het tweede jaar op rij breken de eieren van Maarten en Emma en worden ze door de valken verorberd. Deze morgen bleek het derde ei al kapot toen Emma het nest verliet. Maarten kwam 40 seconden later, trapte op het ei en at het op. Dit is geen normale situatie." (Lees verder onder het filmpje)





Op de livestream is nu te zien hoe een valk nu zit te broeden, het is dus nog even afwachten hoe het verder zal aflopen.