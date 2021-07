W13 wil met die cijfers het probleem beter objectiveren om daarna meer gerichte projecten op te zetten.

Eerder zijn alle dergelijke tellingen gebeurd in Leuven, Gent en Limburg. In Kortrijk gebeurt de telling in samenwerking met de KU Leuven. Op 29 oktober zullen in de 14 gemeenten mensen geteld worden die op straat leven of die geen eigen dak boven het hoofd hebben. De telling zal gebeuren door diensten die op een of andere manier contact hebben met de thuis- of daklozen.