Kortrijkse O-L-Vrouwekerk krijgt multimediale museumfunctie

Het gaat om een immersieve multimediale beleving waarin het verhaal van de Guldensporenslag in 1302 centraal staat. De scenografie en multimediale beleving worden verzorgd door Koen Bovée en CREATE.eu. "In de Gravenkapel vertellen we het verhaal van de Guldensporenslag op een hedendaagse manier en maken er voor elke bezoeker een boeiend geheel van," zegt Axel Ronse, schepen van cultuur. (Lees verder onder de foto)

Focus op de rijke Vlaamse geschiedenis en identiteit

De vernieuwde museale opstelling kent drie inhoudelijke focussen. De eerste is De Guldensporenslag zelf. Een tweede focus ligt op het ontstaan van het Graafschap Vlaanderen en de derde focus is 'Op weg naar symbolen van identiteit'. De drie focussen mikken elk op zowel het brede publiek, dat een globaal beeld van de museale beleving wil krijgen, als op de meerwaardezoekers, explorators en historici die dieper op de betreffende inhoud willen ingaan. De grondslagen voor de inhoudelijke focussen werden gelegd door historica Veronique Lambert in samenwerking met team musea en een panel van experten.