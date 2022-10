Kortrijkse Discotheek The Fly vlot van start

Hoewel meer ondernemers klappen krijgen door de energiecrisis, is in Kortrijk gisteravond een nieuwe discotheek geopend. Dat is bijzonder, want er zijn er niet meer zoveel in West-Vlaanderen. De opening was een groot succes, al vroeg op de avond stroomde het volk toe.

De opening van de nieuwe discotheek in Kortrijk, op de industriële site van een voormalige ramenfabriek, is meteen een schot in de roos. Rond 22u zit het al goed vol. En er blijven maar mensen toestromen.

"We willen een publiek proberen aantrekken uit de jaren '80 en '90. Ik denk dus ook dat het die doelgroep zal zijn die we vanavond zullen zien", zegt mede-uitbater Hannes Catanzaro.

De vraag is groot

Een gewaagde onderneming of een berekend risico. De discotheken hebben een moeilijke tijd achter de rug en veel zijn er niet meer overgebleven in West-Vlaanderen. De Kortrijkzanen klinken alvast enthousiast.

"We merken dat de vraag heel groot is, vooral voor jong volwassenen en volwassenen. In Kortrijk heb je niets meer waar die doelgroep naartoe kan gaan. Je hebt het ‘Straatje’ voor de jeugd, maar voor volwassenen mankeert op dit moment iets. En het is daarop dat we vandaag willen inspelen", aldus Catanzaro.

De nieuwe danstent is een proefproject van vier maanden, maar de uitbaters hopen op een vaste stek na die periode.