Kortrijkse diëtiste werkt aan eerste open huis in West-Vlaanderen voor mensen met een eetstoornis

Het weekend is er in de eerste plaats voor iedereen die kampt met een eetstoornis en zijn of haar omgeving. Ook professionals die meer willen weten over het onderwerp, zijn er welkom. Doel van het opendeurweekend is om mensen te tonen dat ze er niet alleen voorstaan en om meer bewustwording te creëren rond de hoge nood aan meer hulp voor mensen met een eetstoornis.

“De wachtlijst loopt bij mij al op tot drie maanden en op veel plaatsen is er zelfs een opnamestop”, aldus Lotte. “Ik vang nu geregeld mensen op in mijn praktijk als ze het moeilijk hebben en nergens naartoe kunnen. Gewoon om tot zichzelf te komen, even te praten op een plek waar ze zichzelf mogen zijn en ze steun vinden bij elkaar. Daarom is een open huis zo belangrijk. Het wordt een plek waar mensen met een eetstoornis een luisterend oor vinden, ze samen dingen kunnen doen en ze even kunnen ontsnappen aan hun omgeving. Er zal een familiale, gemoedelijke sfeer hangen."