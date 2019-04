Kortrijkse buurt bezorgd over nachtelijke DJ-sets

Het Magdalena zwembad is eind februari dit jaar definitief gesloten. Op dat moment was ook de opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide gepland. Nu het zwembad leeg is, lijkt het het ideale kader voor een pop-up DJ-event.

Vergunning is in de maak

De organisatoren lichten alvast de buurt rond het oude zwembad in. Ze melden dat er een "event komt waarbij DJ's elektronisch muziek spelen", en dat op zaterdag 20 en zondag 21 april, telkens van 22u 's avonds tot 6u 's morgens. Een vergunning voor een maximum van 95 decibels is in de maak, laten ze weten. Ook aan de mobiliteit is gedacht want gasten worden gevraagd om met de fiets te komen, of hun wagen te parkeren op Kortrijk Weide.

Buurt vreest geluidsoverlast

Toch voelen enkele buurtbewoners zich bezorgd. Ze vrezen dat de isolatie in het oude zwembad onvoldoende zal blijken om beats tegen te houden en gaan er ook van uit dat er toch nachtelijke geluidsoverlast en verkeersdruk zal komen. Ze vragen aan het stadsbestuur of er bijkomende maatregelen mogelijk zijn.