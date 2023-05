Kortrijkse brugfiguren bereiken 44% meer gezinnen met kinderen

In Kortrijk bereiken de brugfiguren in het basisonderwijs bijna de helft meer gezinnen dan enkele jaren geleden. Ze detecteren gezinnen waar het financieel maar bijvoorbeeld ook mentaal moeilijk gaat.

De brugfiguren verbinden kwetsbare kinderen en hun gezin met alle maatregelen en diensten in Kortrijk die de armoede moeten aanpakken. Ze behandelen zelf vragen van de mensen of ze leiden hen naar de juiste diensten en centra. Ze bereiken dus meer mensen, maar het aantal hulpvragen is met bijna 80 procent ook fors gestegen. Die vragen gaan steeds vaker over fysieke gezondheid, vrije tijd en wonen. Steeds meer vragen gaan ook over praktische hulp of administratie, zoals bank- en verzekeringszaken, of het belastingformulier.

"Juiste aanpak"

"Dat we steeds meer gezinnen bereiken, betekent dat de aanpak van nabijheid de juiste is," oordeelt schepen van sociale zaken Philippe De Coene. "De recente uitkanteling van het OCMW, het nieuwe wijkgerichte sociaal werk, versterkt dat nog: we zijn waar de mensen zijn, op school, in de buurten, in de wijkcentra, of bij de mensen thuis."

Er zijn acht brugfiguren in Kortrijk. Zes zijn vast verbonden aan een school: Sint-Jozef, Sint-Theresia, ’t Fort, Sint-Amand Noord, de Dobbelsteen Heule en Drie Hofsteden. De andere 30 basisscholen krijgen ondersteuning van een mobiele brugfiguur.