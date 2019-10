Kortrijkse brandweer mag nieuwe glijbanen als eerste inwijden

Het Lagozwembad in Kortrijk heeft zijn glijbanen terug, acht maanden nadat er een zware brand het glijbanencomplex had verwoest. De brandweer van zone Fluvia mocht als eerste de nieuwe exemplaren testen.

Vlak voor het openingsweekend in februari werd het Lagozwembad Kortrijk Weide getroffen door een zware brand. "Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten", vertelt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). "Na een maand kon het grootste deel van het zwembad alweer de deuren openen. Acht maanden later zijn ook de glijbanen herrezen."

De stad wilde de brandweer bedanken voor zijn inzet. Nadat burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) en schepen Vandendriessche met de hulp van een brandweervrouw en een stormram de trap naar de glijbanen hadden geopend, mochten zij als eersten de nieuwe glijbanen uittesten. Vanaf tien uur mocht het publiek ook naar hartenlust naar beneden glijden op de groene orkaan, de rode tyfoon of een van de andere drie.

Aan de opening ging een heuse mediacampagne vooraf. Meer dan 38.000 Kortrijkzanen kregen een kaartje in de bus met daarop de hashtag #zezinwere. Vrijdagavond werd de heropening al gevierd met een grootse klank- en lichtshow. Tijdens de herfstvakantie worden meer dan zevenduizend 'golden tickets' met een jaar lang gratis toegang tot het zwembad uitgedeeld.

De zwembadengroep Lago mikt op ruim 200.000 bezoekers per jaar. Lago Kortrijk Weide omvat een olympisch bad, vijf glijbanen en een wildwaterbaan van 160 meter, de grootste van ons land.