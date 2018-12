Kortrijkse boekhandel promoot kunstboek

Nu dat online verkoop en ketens een groot deel van de boekenverkoop opslorpen is de onafhankelijke boekhandel op zoek naar een meerwaarde. De Kortrijkse onafhankelijke boekhandel Theoria pakt uit met ART@THE BOOKSHOP. Het gaat om een samenwerking tussen de boekhandel en een kunstenaar en daarbij draait alles rond het kunstboek. De Kortrijkse kunstenaar Klaus Verscheure beet de spits af. De komende maanden is hij te gast in Theoria. Verspreid over de boekhandel kan je kennismaken met het werk van de Kortrijkse kunstenaar. Bovendien heeft Klaus Verscheure net een eerste kunstboek uit BLACK IS A COLOR. Het programma van art@the bookshop ligt voor volgend jaar al vast met onder meer Koen Van Mechelen, Daniël Zadelhof en Harry Gruyaert. West-Vlaanderen telt nog zes onafhankelijke boekhandels.