Het Kortrijkse bedrijf Savic Engineering zet in Spanje geautomatiseerde vernevelaars in om het Coronavirus klein te krijgen.

In Spanje is het dodentol intussen opgelopen 3.434 mensen. Dat is meer dan het aantal doden dat China heeft geteld.

Met de vernevelaars worden onder meer straten, gebouwen en grote openbare ruimtes ontsmet. Ook vanuit andere hoeken in de wereld lopen aanvragen binnen. Het bedrijf kan tot vijftig machines per maand leveren.