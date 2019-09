Kortrijks bedrijf aangeklaagd voor illegale kap Amazonehout

Ze zouden betrokken zijn bij de handel in illegaal gekapt Amazonehout. De Braziliaanse bedrijven waar ze hout aankochten kregen boetes opgelegd voor illegale ontbossing of een gebrek aan toezicht op de milieuwetgeving. Dat schrijft Knack. Volgens de betrokken bedrijven berusten de boetes op misverstanden.

De twee bedrijven werden in mei genoemd in een rapport van de Organisatie van Braziliaanse Inheemse Volkeren (APIB). Vandecasteele en Vogel kochten in de periode 2017-2018 respectievelijk 517 ton en 80 ton tropisch hout van het Braziliaanse Benevides Madeiras. Eigenaar Arnaldo Andrade Betzel kreeg in diezelfde periode een boete van omgerekend 487.440 euro voor illegale ontbossing in Pará.

Nog volgens het rapport kochten Vandecasteele en Vogel in 2017-2018 respectievelijk 437 ton en 734 ton hout van Nordisk Timber Eireli. Dat bedrijf kreeg in de loop van 2017 zes boetes voor een gebrek aan toezicht op de milieuwetgeving, voor in totaal 3,35 miljoen euro.

Volgens Vogel werd de boete voor Benevides ondertussen weer ingetrokken, en bij Nordisk heeft Thomas Brusselle van Vogel weet van twee inbreuken die niets te maken hebben met illegale boskap. In de database van IBAMA, het Braziliaanse federale milieuagentschap, staat de boete voor Benevides echter nog altijd vermeld. Knack kon de redenen van de boetes niet verifiëren.

Brusselle benadrukt dat de beroepsprocedure tegen de boete nog loopt. "In Brazilië ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is", zegt Brusselle. "Bovendien noemt president Jair Bolsonaro IBAMA niet zomaar 'de boetefabriek'."