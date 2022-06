Kortrijk zet in op 'slow shopping': meer dan alleen maar winkelen

Het eerste experiment is een tijdelijk ‘speel- en belevingsbos’ op de Groene Kring. Later volgen nog experimenten om volgend jaar tot een ontwerp te komen. Shoppen moet een rustige activiteit worden: 'slow shopping', om in de stad meer dan een shopervaring op te doen.

Eerste autovrij winkelgebied van het land

Kortrijk was de 1ste stad in België met een autovrij winkelwandelgebied.

"Gezien de veranderde maatschappij wil Kortrijk nu opnieuw het voortouw nemen om het winkelwandelgebied aan te passen naar de nieuwe tijdsgeest", zegt de stad.

"Met pop-up experimenten en een campagne rond slow shopping wil Kortrijk deze zomer het winkelwandelgebied extra in de kijker zetten. Beide acties kaderen in de lancering van het masterplan om het winkelwandelgebied van de stad aantrekkelijker te maken."